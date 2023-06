15 июн 2023



ELEGANT WEAPONS дебютировали на сцене



Видео с первого концерта группы ELEGANT WEAPONS, в состав которой входят Richie Faulkner (JUDAS PRIEST) и Ronnie Romero (RAINBOW, MSG), состоявшегося на O2 Arena, Prague, Czech Republic, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Do or Die

Dead Man Walking

Blind Leading the Blind

Horns for a Halo

Lights Out (UFO cover)

Dirty Pig

Bitter Pill











