Новое видео ELEGANT WEAPONS



"Blind Leading The Blind", новое видео группы ELEGANT WEAPONS, в состав которой входят Richie Faulkner (JUDAS PRIEST) и Ronnie Romero (RAINBOW, MSG), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Horns For A Halo", выходящего 26 мая на Nuclear Blast. Запись проходила при участии Rex'a Brown'a (PANTERA, DOWN) и Scott'a Travis'a (JUDAS PRIEST), а за сведение материала отвечал Andy Sneap:



01. Dead Man Walking

02. Do Or Die

03. Blind Leading The Blind

04. Ghost Of You

05. Bitter Pill

06. Lights Out

07. Horns For A Halo

08. Dirty Pig

09. White Horse

10. Downfall Rising







