сегодня



Профессиональное видео полного выступления ELEGANT WEAPONS



Профессиональное видео полного выступления ELEGANT WEAPONS, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже:



"Do or Die"

"Blind Leading the Blind"

"Horns for a Halo"

"Dirty Pig"

"Downfall Rising"

"Bitter Pill"

"War Pigs" (Black Sabbath)







+0 -0



просмотров: 162