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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 15
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Wintersun

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27 дек 2022 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

8 авг 2020 : 		 Лидер WINTERSUN работает над четырьмя альбомами

24 май 2019 : 		 Основатель WINTERSUN о финансовой поддержке от фанатов: «Никаких посредников — вы помогаете нам, мы делаем для вас музыку»

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

28 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

24 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

12 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

5 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

14 апр 2017 : 		 WINTERSUN нашли гитариста

1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню

9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”

19 дек 2012 : 		 Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala

8 дек 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

1 ноя 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

19 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

17 окт 2012 : 		 Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания

13 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

5 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома WINTERSUN
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Видео с выступления WINTERSUN



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Лидер WINTERSUN Jari Mäenpää продолжает делиться архивными съёмками, и на этот раз он опубликовал запись исполнения "Battle Against Time" в ходе североамериканского тура 2018 года.

WINTERSUN Frontman JARI MГ„ENPГ„Г„ Shares




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