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Видео с выступления WINTERSUN



Лидер WINTERSUN Jari Mäenpää продолжает делиться архивными съёмками, и на этот раз он опубликовал запись исполнения "Battle Against Time" в ходе североамериканского тура 2018 года.







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