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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 47
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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Wintersun

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30 авг 2024 : 		 Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания

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9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”
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|||| 30 авг 2024

Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания



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Time II, новый альбом группы WINTERSUN, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Неужели великий финский Бог Музыки сжалился над нами, простыми смертными, и все-таки одарил нас новым гениальным шедевром? Гоголь сжег продолжение Мертвых Душ, зная, что не напишет ничего подобного.
30 авг 2024
xRReth
Звучит всё это неплохо, но материал прям средней свежести. Фоновая музыка на один-два раза.
Вокал слишком задвинут назад зачем-то

просмотров: 179

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