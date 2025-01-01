Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 28
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 16
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*NEVERMORE вернется? 11
*Почему AC/DC так названы? 8
*MICHAEL SCHENKER: «Моя страсть — это музыка и самовыражение» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 28
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 16
[= ||| все новости группы



*

Wintersun

*



5 янв 2025 : 		 Новый альбом WINTERSUN готов на 80%!

11 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

30 авг 2024 : 		 Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания

2 июл 2024 : 		 Новый альбом WINTERSUN выйдет летом

30 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

21 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

1 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

18 янв 2024 : 		 WINTERSUN закончили Time II

13 мар 2023 : 		 Новое видео WINTERSUN

27 дек 2022 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

8 авг 2020 : 		 Лидер WINTERSUN работает над четырьмя альбомами

24 май 2019 : 		 Основатель WINTERSUN о финансовой поддержке от фанатов: «Никаких посредников — вы помогаете нам, мы делаем для вас музыку»

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

28 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

24 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

12 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

5 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

14 апр 2017 : 		 WINTERSUN нашли гитариста

1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста
Показать далее
| - |

|||| 5 янв 2025

Новый альбом WINTERSUN готов на 80%!



zoom
WINTERSUN подвели итоги года:

«Вот это да! Каким был 2024 год! Год дракона! 🐉 Мы наконец-то выпустили долгожданный альбом Time II и другие материалы в рамках нашей кампании по предзаказу Time Package на Indiegogo! Еще раз спасибо всем, кто поддержал нас! ❤️ Мы надеемся, что вам понравился весь контент! 🤘 Что дальше?

Далее продолжается работа над грядущим альбомом Wintersun, которая завершена примерно на 80%. Однако оставшиеся 20% все еще сопряжены с трудностями. Будьте уверены, мы преодолеем все препятствия! Благодаря всем инновациям в области аудиотехнологий, альбом уже звучит фантастически. И спасибо вам, ребята, за то, что предоставили нам ресурсы, чтобы обновить и вывести наше творчество на новый уровень!

Самое забавное, что весь материал Wintersun, который вы слышали до сих пор, довольно старый. Альбом Forest Seasons — самый новый материал, который вы слышали от Wintersun, написанный примерно в 2014-2015 годах и выпущенный в 2017 году. Альбомы TIME I и II были написаны примерно в 2004-2006 годах. Так что, надеюсь, если все пойдет по плану, вы сможете услышать что-то «довольно свежее» от Wintersun. А пока, пожалуйста, наберитесь терпения! Мы работаем так быстро, как только можем!

Мы желаем всем отличного Нового года! 🎉🥳 Пусть пламя во тьме достигнет звезд и разожжет страсти вашего сердца!»

WINTERSUN вЂ“ New Album Is вЂњAbout 80% CompleteвЂќ




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 216

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом