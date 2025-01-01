5 янв 2025



Новый альбом WINTERSUN готов на 80%!



WINTERSUN подвели итоги года:



«Вот это да! Каким был 2024 год! Год дракона! 🐉 Мы наконец-то выпустили долгожданный альбом Time II и другие материалы в рамках нашей кампании по предзаказу Time Package на Indiegogo! Еще раз спасибо всем, кто поддержал нас! ❤️ Мы надеемся, что вам понравился весь контент! 🤘 Что дальше?



Далее продолжается работа над грядущим альбомом Wintersun, которая завершена примерно на 80%. Однако оставшиеся 20% все еще сопряжены с трудностями. Будьте уверены, мы преодолеем все препятствия! Благодаря всем инновациям в области аудиотехнологий, альбом уже звучит фантастически. И спасибо вам, ребята, за то, что предоставили нам ресурсы, чтобы обновить и вывести наше творчество на новый уровень!



Самое забавное, что весь материал Wintersun, который вы слышали до сих пор, довольно старый. Альбом Forest Seasons — самый новый материал, который вы слышали от Wintersun, написанный примерно в 2014-2015 годах и выпущенный в 2017 году. Альбомы TIME I и II были написаны примерно в 2004-2006 годах. Так что, надеюсь, если все пойдет по плану, вы сможете услышать что-то «довольно свежее» от Wintersun. А пока, пожалуйста, наберитесь терпения! Мы работаем так быстро, как только можем!



Мы желаем всем отличного Нового года! 🎉🥳 Пусть пламя во тьме достигнет звезд и разожжет страсти вашего сердца!»







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