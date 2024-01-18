|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
WINTERSUN закончили Time II
WINTERSUN завершили работу над альбомом Time II:
Jari Mäenpää: «Этот альбом стал самым большим испытанием в моей жизни, и я до сих пор удивлен, что он наконец-то готов»
Jukka Koskinen: «Наконец-то настал этот день: Time II готов!!! Невозможно не радоваться!»
Kai Hahto: «Я думал, что этот день никогда не наступит, и когда Jari прислал мне сообщение о том, что Time II готов, я все еще не мог поверить, что мы наконец-то закончили работу после всех препятствий и трудностей. Теперь я более чем счастлив. Ура!»
Teemu Mäntysaari: «Вау, думаю, Jari удивил нас всех! Я счастлив, что после стольких лет альбом наконец-то готов!»
По сообщению группы, релиз предварительно планируется на конец лета на Nuclear Blast.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Лично я жду Aria Galactica. Вот это масштаб!!!