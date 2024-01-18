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Wintersun

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WINTERSUN закончили Time II



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WINTERSUN завершили работу над альбомом Time II:

Jari Mäenpää: «Этот альбом стал самым большим испытанием в моей жизни, и я до сих пор удивлен, что он наконец-то готов»

Jukka Koskinen: «Наконец-то настал этот день: Time II готов!!! Невозможно не радоваться!»

Kai Hahto: «Я думал, что этот день никогда не наступит, и когда Jari прислал мне сообщение о том, что Time II готов, я все еще не мог поверить, что мы наконец-то закончили работу после всех препятствий и трудностей. Теперь я более чем счастлив. Ура!»

Teemu Mäntysaari: «Вау, думаю, Jari удивил нас всех! Я счастлив, что после стольких лет альбом наконец-то готов!»

По сообщению группы, релиз предварительно планируется на конец лета на Nuclear Blast.

WINTERSUN вЂ“ Time II Is Finally вЂњ100% DoneвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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18 янв 2024
Exceptional
О, ура! Нахуй надо! Классно, наконец-то, похуй ваще, супер! Так долго ждали!
18 янв 2024
ElectricRetard
Вообще пофиг, лично я жду Time III. Лет эдак через 30.
18 янв 2024
N
Nepalcev
Мелкота....
Лично я жду Aria Galactica. Вот это масштаб!!!
18 янв 2024
rassol
Nepalcev, хорошая шутка. Нагаш вообще жив или отъехал давно, а я не в курсе?
18 янв 2024
olly71
Эти черти выпускают очень редко но альбомы у них божественные и стоят ожидания.

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