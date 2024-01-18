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WINTERSUN закончили Time II



WINTERSUN завершили работу над альбомом Time II:



Jari Mäenpää: «Этот альбом стал самым большим испытанием в моей жизни, и я до сих пор удивлен, что он наконец-то готов»



Jukka Koskinen: «Наконец-то настал этот день: Time II готов!!! Невозможно не радоваться!»



Kai Hahto: «Я думал, что этот день никогда не наступит, и когда Jari прислал мне сообщение о том, что Time II готов, я все еще не мог поверить, что мы наконец-то закончили работу после всех препятствий и трудностей. Теперь я более чем счастлив. Ура!»



Teemu Mäntysaari: «Вау, думаю, Jari удивил нас всех! Я счастлив, что после стольких лет альбом наконец-то готов!»



По сообщению группы, релиз предварительно планируется на конец лета на Nuclear Blast.







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