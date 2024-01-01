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Новости
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 12
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*METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадав... 9
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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Wintersun

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21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

30 авг 2024 : 		 Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания

2 июл 2024 : 		 Новый альбом WINTERSUN выйдет летом

30 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

21 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

1 апр 2024 : 		 Легендарное демо WINTERSUN

18 янв 2024 : 		 WINTERSUN закончили Time II

13 мар 2023 : 		 Новое видео WINTERSUN

27 дек 2022 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

8 авг 2020 : 		 Лидер WINTERSUN работает над четырьмя альбомами

24 май 2019 : 		 Основатель WINTERSUN о финансовой поддержке от фанатов: «Никаких посредников — вы помогаете нам, мы делаем для вас музыку»

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

28 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

24 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

12 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

5 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

14 апр 2017 : 		 WINTERSUN нашли гитариста

1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню
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Видео с текстом от WINTERSUN



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WINTERSUN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Storm"




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