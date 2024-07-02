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*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
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Wintersun

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Новый альбом WINTERSUN выйдет летом



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WINTERSUN выпустят новую работу, получившую название Time II, 30 августа на Nuclear Blast Records.

Mäenpää: «"Time II" — это эпическое путешествие от света к тьме и обратно к свету, исследование вселенной и энергии, контраст темных штормовых пейзажей со спокойными и красивыми садами цветущей вишни и туманными снежными горами, от которых захватывает дух. Здесь есть песни с бешеной скоростью барабанов, гитар и баса и красивые мелодичные медленные композиции с магическим экзотическим влиянием. В альбоме есть масштабные оркестровки и хоры, украшенные инструментами древнего мира и переливами синтезаторов. Парящее, чистое пение Jari контрастирует с его агрессивным стилем. Это очень детальный и сложный альбом, в котором вы будете находить что-то новое с каждым прослушиванием».

В нынешний состав коллектива входит гитарист MEGADETH и барабанщик NIGHTWISH, а за оформление релиза отвечал Gyula Havancsák:

01. Fields Of Snow
02. The Way Of The Fire
03. One With The Shadows
04. Ominous Clouds
05. Storm
06. Silver Leaves




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2 июл 2024
Mister
Видимо, когда выйдет этот альбом, снова попробую послушать эту группу и понять, почему все так с неё хайпят
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2 июл 2024
Орион
А чего это финны перекрасились в японцев?

просмотров: 75

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