сегодня



Новый альбом WINTERSUN выйдет летом



WINTERSUN выпустят новую работу, получившую название Time II, 30 августа на Nuclear Blast Records.



Mäenpää: «"Time II" — это эпическое путешествие от света к тьме и обратно к свету, исследование вселенной и энергии, контраст темных штормовых пейзажей со спокойными и красивыми садами цветущей вишни и туманными снежными горами, от которых захватывает дух. Здесь есть песни с бешеной скоростью барабанов, гитар и баса и красивые мелодичные медленные композиции с магическим экзотическим влиянием. В альбоме есть масштабные оркестровки и хоры, украшенные инструментами древнего мира и переливами синтезаторов. Парящее, чистое пение Jari контрастирует с его агрессивным стилем. Это очень детальный и сложный альбом, в котором вы будете находить что-то новое с каждым прослушиванием».



В нынешний состав коллектива входит гитарист MEGADETH и барабанщик NIGHTWISH, а за оформление релиза отвечал Gyula Havancsák:



01. Fields Of Snow

02. The Way Of The Fire

03. One With The Shadows

04. Ominous Clouds

05. Storm

06. Silver Leaves







+0 -0



( 2 ) просмотров: 75