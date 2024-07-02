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Новый альбом WINTERSUN выйдет летом
WINTERSUN выпустят новую работу, получившую название Time II, 30 августа на Nuclear Blast Records.
Mäenpää: «"Time II" — это эпическое путешествие от света к тьме и обратно к свету, исследование вселенной и энергии, контраст темных штормовых пейзажей со спокойными и красивыми садами цветущей вишни и туманными снежными горами, от которых захватывает дух. Здесь есть песни с бешеной скоростью барабанов, гитар и баса и красивые мелодичные медленные композиции с магическим экзотическим влиянием. В альбоме есть масштабные оркестровки и хоры, украшенные инструментами древнего мира и переливами синтезаторов. Парящее, чистое пение Jari контрастирует с его агрессивным стилем. Это очень детальный и сложный альбом, в котором вы будете находить что-то новое с каждым прослушиванием».
В нынешний состав коллектива входит гитарист MEGADETH и барабанщик NIGHTWISH, а за оформление релиза отвечал Gyula Havancsák:
01. Fields Of Snow
02. The Way Of The Fire
03. One With The Shadows
04. Ominous Clouds
05. Storm
06. Silver Leaves
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