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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Wintersun

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13 мар 2023 : 		 Новое видео WINTERSUN

27 дек 2022 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

8 авг 2020 : 		 Лидер WINTERSUN работает над четырьмя альбомами

24 май 2019 : 		 Основатель WINTERSUN о финансовой поддержке от фанатов: «Никаких посредников — вы помогаете нам, мы делаем для вас музыку»

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

28 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

24 июл 2017 : 		 Видео с текстом от WINTERSUN

12 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

5 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

14 апр 2017 : 		 WINTERSUN нашли гитариста

1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню

9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”

19 дек 2012 : 		 Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala

8 дек 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

1 ноя 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

19 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

17 окт 2012 : 		 Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания

13 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
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|||| 13 мар 2023

Новое видео WINTERSUN



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"Warning", новое видео группы WINTERSUN, доступно для просмотра ниже.

Mäenpää: «Забавно, что некоторые люди утверждают, что я перфекционист и должен перестать быть перфекционистом, но те же самые люди будут первыми в разделе комментариев, кто будет ругать продакшн, когда я выпущу что-то, что далеко от совершенства, но все еще "достаточно хорошо" для меня. Так кто же здесь настоящие перфекционисты?

Для всех этих перфекционистов, релиз "Warning" содержит Isolated Tracks! Так что, пожалуйста, используйте их и сделайте идеальное звучание! Или сделайте кавер, который будет идеальным. Я буду очень рад услышать это и поучиться у вас!»

WINTERSUN Releases New Instrumental Track / Video "Warning"




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13 мар 2023
rassol
Ебать, гоблин!

просмотров: 397

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