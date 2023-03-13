13 мар 2023



Новое видео WINTERSUN



"Warning", новое видео группы WINTERSUN, доступно для просмотра ниже.



Mäenpää: «Забавно, что некоторые люди утверждают, что я перфекционист и должен перестать быть перфекционистом, но те же самые люди будут первыми в разделе комментариев, кто будет ругать продакшн, когда я выпущу что-то, что далеко от совершенства, но все еще "достаточно хорошо" для меня. Так кто же здесь настоящие перфекционисты?



Для всех этих перфекционистов, релиз "Warning" содержит Isolated Tracks! Так что, пожалуйста, используйте их и сделайте идеальное звучание! Или сделайте кавер, который будет идеальным. Я буду очень рад услышать это и поучиться у вас!»







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