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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 75
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
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Roger Waters

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19 апр 2023 : 		 ROGER WATERS в кино

18 апр 2023 : 		 ROGER WATERS пообещал выступить во Франкфурте, несмотря на запрет властей

24 май 2020 : 		 Концертный фильм ROGER WATERS выйдет летом

22 май 2020 : 		 ROGER WATERS: «David Gilmour забанил меня на сайте PINK FLOYD»

20 фев 2020 : 		 ROGER WATERS: «Дональд Трамп — разрушитель всего, что может любить каждый из нас»

25 янв 2020 : 		 ROGER WATERS объявил даты тура

6 фев 2019 : 		 ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое

27 июн 2018 : 		 ROGER WATERS получит Silver Clef Award

19 май 2017 : 		 Новое видео ROGER WATERS

21 апр 2017 : 		 Новая песня ROGER WATERS

20 апр 2017 : 		 ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

23 янв 2017 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

22 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ROGER WATERS

22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS

10 июл 2015 : 		 Трейлер нового фильма ROGER WATERS

24 июн 2015 : 		 Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре

7 май 2015 : 		 ROGER WATERS «в ярости от современной музыкальной индустрии»

5 авг 2013 : 		 Открытое письмо ROGER'а WATERS'а

30 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN требует извинений за антисемитскую символику на концерте ROGER'a WATERS’a

23 мар 2013 : 		 ROGER WATERS вновь призвал мир к установлению культурной блокады для Израиля

9 ноя 2012 : 		 ROGER WATERS собирается выпустить новый альбом

29 дек 2011 : 		 ROGER WATERS о туре "The Wall"

15 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR и ROGER WATERS: профессиональное видео

13 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR присоединился на сцене к ROGER'y WATERS'y

28 май 2010 : 		 Roger Waters исполнит альбом "The Wall" целиком

11 сен 2002 : 		 Roger Waters возвращается на сцену
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ROGER WATERS в кино



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ROGER WATERS объявил о специальной трансляции выступления из Праги 25 мая своего выступления в рамках тура "This Is Not A Drill". Прямая трансляция этого мирового события будет осуществляться компанией Trafalgar Releasing в более 1500 кинотеатров в более чем 50 странах мира в партнёрстве с Sony Music Entertainment. Билеты поступят в продажу 25 апреля на www.ThisIsNotADrillFilm.com.

«Мы рады предоставить поклонникам по всему миру возможность увидеть такое культовое концертное выступление в прямом эфире на большом экране», — заявил Том Маккей, президент Sony Music Entertainment по контенту премиум-класса.




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