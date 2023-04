сегодня



ROGER WATERS в кино



ROGER WATERS объявил о специальной трансляции выступления из Праги 25 мая своего выступления в рамках тура "This Is Not A Drill". Прямая трансляция этого мирового события будет осуществляться компанией Trafalgar Releasing в более 1500 кинотеатров в более чем 50 странах мира в партнёрстве с Sony Music Entertainment. Билеты поступят в продажу 25 апреля на www.ThisIsNotADrillFilm.com.



«Мы рады предоставить поклонникам по всему миру возможность увидеть такое культовое концертное выступление в прямом эфире на большом экране», — заявил Том Маккей, президент Sony Music Entertainment по контенту премиум-класса.







