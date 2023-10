3 окт 2023



ROGER WATERS ответил авторам фильма "The Dark Side Of Roger Waters"



Сооснователь и бывший фронтмен PINK FLOYD Roger Waters выступил с осуждением недавно вышедшего документального фильма "The Dark Side Of Roger Waters", в котором содержится ряд обвинений в антисемитском поведении рокера.



37-минутный фильм, выпущенный британской правозащитной организацией Campaign Against Antisemitism, содержит интервью с бывшими участниками группы и сотрудниками Уотерса, а также рассказывает об антисемитском электронном письме музыканта.



Среди бывших соратников Roger'a, с которыми были проведены интервью для фильма, — Norbert Stachel, бывший саксофонист Роджера, и Bob Ezrin, известный сопродюсер альбома PINK FLOYD "The Wall" 1979 года. И Stahel, и Ezrin, которые являются евреями, утверждают, что Уотерс говорил о евреях в уничижительной или пренебрежительной форме.



Waters, убеждённый сторонник палестинцев, отрицающий все обвинения в антисемитизме, опубликовал на своём официальном сайте следующее заявление:



«В начале этого месяца Campaign Against Antisemitism (САА) связалась со мной по поводу снятого ими фильма. Они дали мне семь дней на то, чтобы ответить на многочисленные вопросы, касающиеся событий 2002–2010 гг. Изначально я считал, что их нападки на мою персону не заслуживают ответа. Однако теперь, когда эти нападки стали известны, я хочу дать свой ответ официально.



Всю свою жизнь я использовал платформу, которую дала мне моя карьера, для поддержки тех целей, в которые я верю. Я страстно верю во всеобщие права человека. Я всегда стремился сделать мир лучше, справедливее и равноправнее для всех моих братьев и сестёр во всем мире, независимо от их этнической, религиозной или национальной принадлежности, от коренных народов, которым угрожает нефтяная промышленность США, до иранских женщин, протестующих за свои права.



Именно поэтому я активно участвую в ненасильственном движении протеста против незаконной оккупации Палестины израильским правительством и его вопиющего обращения с палестинцами.



Те, кто хотят объединить эту позицию с антисемитизмом, оказывают всем нам большой вред.



Люди должны знать о CAA — организации, которая сняла этот фильм. После жалоб в Комиссию по благотворительности CAA подвергается тщательному изучению. Её основная цель — проведение ангажированных политических кампаний против критиков государства Израиль. Поэтому я знал, что их вопросы были заданы не из лучших побуждений.



Правда, я часто бываю болтлив и склонен к непочтительности, не могу вспомнить, что я говорил 13 или более лет назад. Я много лет тесно сотрудничал со многими евреями, музыкантами и другими людьми. Если я расстроил двух людей, которые фигурируют в фильме, мне очень жаль. Но я могу с уверенностью сказать, что я не являюсь и никогда не являлся антисемитом — это подтвердит любой, кто меня действительно знает. Я знаю, что еврейский народ — это разнообразная, интересная и сложная группа, как и всё остальное человечество. Многие из них являются моими союзниками в борьбе за равенство и справедливость в Израиле, Палестине и во всем мире.



Фильм полностью искажает мои взгляды на израильское государство и его политическую идеологию — сионизм. Он опирается на определение антисемитизма, согласно которому критика Израиля является антисемитской по своей сути, и предполагает, что сионизм является неотъемлемым элементом еврейской идентичности. Эти мнения, явно разделяемые ведущим и двумя интервьюируемыми, оспариваются многими, в том числе и евреями.



Фильм CAA манипулирует кадрами и цитатами в угоду своей программе и во многих отношениях вводит в заблуждение. То, что в нём говорится о моём последнем турне "This Is Not A Drill", повторяет ряд ложных фактов, которые уже были многократно опровергнуты не только мной, но и немецкими судами, после того как там были предприняты попытки запретить моё шоу. "Оскорбительные слова", которые я взял в кавычки в электронном письме 13 лет назад, были моей идеей для мозгового штурма, как сделать зло и ужасы фашизма и экстремизма очевидными и шокирующими для поколения, которое, возможно, не до конца осознаёт эту постоянно присутствующую угрозу. Они не являются проявлением какого-то глубинного фанатизма, как предполагается в фильме. Совсем наоборот. Я пытаюсь раскрыть зло фашизма с тех пор, как узнал, что мой отец погиб, сражаясь с фашистами во время Второй мировой войны.



В целом фильм представляет собой неубедительную, безапелляционную пропаганду, которая без разбора смешивает то, что я якобы говорил или делал в разное время и в разных контекстах, пытаясь представить меня антисемитом, не имея на то никаких оснований».

