21 июл 2023



ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"



ROGER WATERS шестого октября выпустит "The Dark Side Of The Moon Redux", первый сингл из этого релиза, "Money", доступен ниже.



CD / Digital



01. Speak To Me

02. Breathe

03. On The Run

04. Time

05. Great Gig In The Sky

06. Money

07. Us And Them

08. Any Colour You Like

09. Brain Damage

10. Eclipse



Vinyl



01. Side One

02. Speak To Me

03. Breathe

04. On The Run

05. Time



Side Two



01. Great Gig In The Sky

02. Money



Side Three



01. Us And Them

02. Any Colour You Like

03. Brain Damage

04. Eclipse



Side Four



01. Original Composition







