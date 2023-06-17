16 июн 2023



GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»



Во время появления в программе "Piers Morgan Uncensored" на TalkTV басист/вокалист группы KISS Gene Simmons высказался по поводу критики в адрес концертов Roger'a Waters'a в Берлине в прошлом месяце, во время которых бывший лидер PINK FLOYD демонстрировал нацистскую символику и делал оскорбительные, по мнению некоторых, комментарии о жертве Холокоста Анне Франк.



Simmons, который является евреем, сказал:



«Во-первых, Roger Waters — очень талантливый парень. Он написал несколько замечательных музыкальных произведений вместе с остальными участниками PINK FLOYD много десятилетий назад. Они определенно выдержали проверку временем, и у него много поклонников.



Есть возможность не выносить на сцену свои политические и другие убеждения. Его выбор — использовать сцену как платформу для отстаивания своей точки зрения. Есть разница между политическим заявлением об Израиле и об антисемитизме. Кстати, антисемитизм направлен и на арабов — определение семита включает в себя арабский мир.



Я думаю, что он действует из лучших побуждений. Я, конечно, не согласен с его точкой зрения... Я считаю, что он, с моей точки зрения, взволнован и рассержен политической ситуацией, как и все мы.



Лучший способ вести дискуссию или даже спор — это найти точки соприкосновения. А потом уже отвлекаться на то, что вы думаете. То, с чем мы согласны, а я израильтянин и еврей. Моя мать была в концентрационном лагере в нацистской Германии. Я говорю это не для того, чтобы заставить ваше сердце биться... Мы согласны с тем, что абсолютно точно должно быть арабское государство — Палестина — без сомнения. Оно должно существовать бок о бок с Израилем. Там должен быть свободный поток информации, торговли и так далее. Сейчас этого нет. Давайте работать вместе, чтобы попытаться сделать это. Так в чём же проблема?»







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