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*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*SLIPKNOT расстались с клавишником 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Roger Waters

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|||| 16 июн 2023

GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»



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Во время появления в программе "Piers Morgan Uncensored" на TalkTV басист/вокалист группы KISS Gene Simmons высказался по поводу критики в адрес концертов Roger'a Waters'a в Берлине в прошлом месяце, во время которых бывший лидер PINK FLOYD демонстрировал нацистскую символику и делал оскорбительные, по мнению некоторых, комментарии о жертве Холокоста Анне Франк.

Simmons, который является евреем, сказал:

«Во-первых, Roger Waters — очень талантливый парень. Он написал несколько замечательных музыкальных произведений вместе с остальными участниками PINK FLOYD много десятилетий назад. Они определенно выдержали проверку временем, и у него много поклонников.

Есть возможность не выносить на сцену свои политические и другие убеждения. Его выбор — использовать сцену как платформу для отстаивания своей точки зрения. Есть разница между политическим заявлением об Израиле и об антисемитизме. Кстати, антисемитизм направлен и на арабов — определение семита включает в себя арабский мир.

Я думаю, что он действует из лучших побуждений. Я, конечно, не согласен с его точкой зрения... Я считаю, что он, с моей точки зрения, взволнован и рассержен политической ситуацией, как и все мы.

Лучший способ вести дискуссию или даже спор — это найти точки соприкосновения. А потом уже отвлекаться на то, что вы думаете. То, с чем мы согласны, а я израильтянин и еврей. Моя мать была в концентрационном лагере в нацистской Германии. Я говорю это не для того, чтобы заставить ваше сердце биться... Мы согласны с тем, что абсолютно точно должно быть арабское государство — Палестина — без сомнения. Оно должно существовать бок о бок с Израилем. Там должен быть свободный поток информации, торговли и так далее. Сейчас этого нет. Давайте работать вместе, чтобы попытаться сделать это. Так в чём же проблема?»




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17 июн 2023
kircore
16.06.2023 президент одной страны заявил, что его "друзья-евреи" считают, что некоторые евреи (были названы по имени) позорят еврейский народ, т.е. хуже других евреев. Таким образом была поставлена жирная точка в ответах на все вопросы.
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