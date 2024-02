сегодня



ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за лодыжки и трясти»



В недавнем интервью Al Jazeera Roger Waters подверг критике Bono из U2, призвав его переосмыслить свои действия и слова.



Будучи критиком Израиля, бывший участник Pink Floyd выразил недовольство тем, как Bono поддержал жертв нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября.



Высказывания, вызвавшие возмущение Waters'a, были сделаны Bono перед исполнением U2 песни "Pride (In the Name of Love)". Певец обратился к публике:



«В свете того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии кажется несколько нелепой, даже смешной, но мы всегда молились за мир и ненасилие. Но наши сердца и наш гнев — вы знаете, куда они направлены. Так что пойте с нами и с теми прекрасными ребятами на музыкальном фестивале».



Выступление включало измененный текст их хита 1984 года, в котором говорилось о нападении 7 октября. Спустя месяцы после этого события басист по-прежнему возмущён действиями Bono, о чём он сказал:



«Любой, кто знает Bono, должен взять его за лодыжки и трясти... Пока он не перестанет быть таким м*даком. Мы должны сказать этим людям: ваше мнение отвратительно и унизительно... Выступать в поддержку сионистского образования... То, что он сделал пару недель назад в Sphere в Лас-Вегасе, спев про Звезду Давида, было одной из самых отвратительных вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни».



Roger также намекнул, что Bono, как и другие, недостаточно изучил предысторию конфликта. Он рассказал о совете своей матери:



«Моя мама говорила мне, что когда я сталкиваюсь с серьёзными проблемами, первое, что нужно делать, — это читать, читать, читать, читать. А дальше всё просто: поступай правильно»







