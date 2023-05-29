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Roger Waters

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ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме



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Roger Waters ответил на критику по поводу своих концертов в Берлине на прошлой неделе, во время которых бывший лидер PINK FLOYD продемонстрировал нацистскую символику и сделал оскорбительные комментарии о жертве Холокоста Анне Франк.

Во время концерта на Mercedes Benz Arena Waters появился на сцене в образе Пинка из рок-оперы "The Wall" во время исполнения песни "In The Flesh", одетый в чёрный кожаный плащ с красной повязкой с двумя скрещёнными молотками вместо свастики.

Позже стало известно, что Waters находится под подозрением немецкой полиции в возможном подстрекательстве, а также в возможном нарушении прав на товарный знак за использование имени Франк без согласия Фонда Анны Франк, который является владельцем товарного знака на это имя.

Во время выступлений Roger проецировал имя Франк на гигантский экран, а также несколько других имён современных деятелей, включая Джорджа Флойда и Ширин Абу Аклех.

Waters написал в своём заявлении:

«Мое недавнее выступление в Берлине вызвало вероломные нападки со стороны тех, кто хочет оклеветать и заставить меня замолчать, потому что они не согласны с моими политическими взглядами и моральными принципами.

Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, являются совершенно очевидным заявлением в оппозиции к фашизму, несправедливости и фанатизму во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное неискренни и политически мотивированы. Изображение безумного фашистского демагога было характерной чертой моих шоу со времён "The Wall" группы PINK FLOYD в 1980 году.

Я всю свою жизнь выступаю против авторитаризма и угнетения, где бы я их ни видел. Когда я был ребёнком, после войны имя Анны Франк часто произносилось в нашем доме, она стала постоянным напоминанием о том, что происходит, когда фашизм остаётся без контроля. Мои родители сражались с нацистами во время Второй мировой войны, и мой отец заплатил за это самую высокую цену.

Независимо от последствий нападок на меня я буду продолжать осуждать несправедливость и всех тех, кто её совершает».

Центр Симона Визенталя раскритиковал берлинские концерты и потребовал от немецких властей привлечь Waters'a к ответственности за отсылки к образам Холокоста и их искажение:

«Позор властям Франкфурта и арене Mercedes Benz в Берлине — месту, откуда евреи были депортированы нацистами — за предоставление антисемиту Roger'y Waters'y места для его концерта без какой-либо заботы о еврейской общине».

Представитель полиции Берлина Мартин Хальвег позже сообщил The Guardian, что полиция Германии начала уголовное расследование в отношении Waters'a из-за нацистской формы, в которой он выступал на концертах в Берлине.

В то время как нацистская форма, флаги и другие символы запрещены в Германии, Уотерс, как сообщается, находится под следствием по отдельному закону о «подстрекательстве в отношении народа».




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29 май 2023
l
lord_vycrum
Просто верх абсурда. Товарные знаки на имя жертв холокоста. Использование без разрешения. Антисемит Уотерс. Когда то я считал, что он неадекватный. Сейчас я считаю, что на фоне всего происходящего вокруг он очень даже адекватный.
Like!3
29 май 2023
Darkside.ru Member
T
The Sinner
Прикол в том, что конкретно этому номеру и костюму лет 15. Он из шоу Стена, который офигительно антивоенный и посвящен отцу Вотерса, погибшему на второй мировой. Есть хоть какое-то место на этой планете, где еще не вконец охренели
Like!2
29 май 2023
resurgamresponses
да, мистер Уотерс, влетел

просмотров: 970

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