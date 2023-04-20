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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 20
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Forbidden

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20 апр 2023 : 		 FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»

17 апр 2023 : 		 FORBIDDEN возвращаются?

5 апр 2020 : 		 Вокалист FORBIDDEN лечился от алкозависимости

3 янв 2013 : 		 FORBIDDEN не планируют выпуск новых альбомов

20 авг 2012 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Несмотря на вульгарность, Dave Mustaine близок к истине»

5 июл 2012 : 		 Басист FORBIDDEN покинул группу, вокалист — решил отдохнуть от музыки

25 апр 2012 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

1 ноя 2011 : 		 FORBIDDEN нашли барабанщика

25 окт 2011 : 		 FORBIDDEN собирают средства на лечение своего тур-менеджера

15 сен 2011 : 		 FORBIDDEN снимут своё выступление на фестивале ProgPower для DVD

17 авг 2011 : 		 FORBIDDEN расстались с ударником и отменили европейский тур

10 авг 2011 : 		 Новое видео FORBIDDEN

12 окт 2010 : 		 Новая песня FORBIDDEN

28 сен 2010 : 		 Новая песня FORBIDDEN

26 сен 2010 : 		 Гитарист FORBIDDEN о новом проекте

7 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома FORBIDDEN

14 май 2010 : 		 FORBIDDEN о новом диске

19 мар 2010 : 		 Названия новых песен FORBIDDEN

16 мар 2010 : 		 FORBIDDEN заключили соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2009 : 		 Steve Smyth объединил усилия с бывшими участниками BIOMECHANICAL и MERCENARY

15 сен 2009 : 		 FORBIDDEN определились с гитаристом

25 авг 2009 : 		 Новая песня FORBIDDEN

5 фев 2009 : 		 FORBIDDEN готовы к записи

11 янв 2009 : 		 FORBIDDEN поменяли гитаристов
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|||| сегодня

FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»



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Craig Locicero опубликовал следующее сообщение:

«Во-первых, я НЕ ожидал такого развития событий. Когда FORBIDDEN тихо распустились во второй раз в 2012 году, я решил, что все кончено. Хотя я всегда применяю мантру "никогда не говори никогда" к своей жизни, Russ [Anderson, вокал] ясно дал понять, что он покончил с гастролями. Мой второй помощник и главный человек с момента создания FORBIDDEN EVIL, Russ был моим наставником и тем самым чуваком, который купил мне пиво, когда мне было 15 лет! Я не мог представить FORBIDDEN без него, поэтому у меня было мало надежд на будущее с FORBIDDEN. Сегодня Russ счастливо живет на пенсии и ведет трезвый образ жизни. У меня нет ничего, кроме чувства симпатии к нему. Все должны уважать его желания, как это делаем мы.

И вот..... спустя 11 лет после нашего последнего концерта, вокальный талант из Bay Area Norman Skinner приходит, чтобы помочь нам отрепетировать и спеть несколько классических трэшевых песен для сета BAY AREA INTERTHRASHIONAL на Dynamo MetalFest 2022. ОГО! Вот так случайно все и случилось. Воистину. Потом это случилось снова, когда Norman спел "Chalice Of Blood" на сцене вместе с WARBRINGER на единственном концерте BAY AREA INTERTHRASHIONAL в Bay Area. Вот это да! Мы подробно расскажем об этом в ближайшие недели. Это удивительная и органичная история развития.

Теперь я могу объявить, что вместе с моими братьями Matt Camacho (бас) и Steve Smyth (гитара) мы официально представляем Norman Skinner (вокал) и Chris Kontos (барабаны) в семье FORBIDDEN. Что касается Kontos'а, то он хорошо известен как один из лучших и наиболее уважаемых барабанщиков в Bay. Одна только работа в MACHINE HEAD и ATTITUDE ADJUSTMENT стала легендарной. Исторически он сидел за ударной установкой в EXODUS, DEATH ANGEL, TESTAMENT и многих других. Мне посчастливилось играть с ним в прошлых и настоящих проектах, а также в последнее время с легендами панка THE BONELESS ONES. Мы удивительно хорошо работаем вместе и остаемся большими друзьями уже более 30 лет. В длинной череде замечательных барабанщиков... Bostaph, Jacobs, Hoglan, Hernandez и Horn... Kontos идеально подходит для FORBIDDEN. Когда 5 человек двигаются в одном направлении с энтузиазмом и позитивом — именно этого я всегда хотел от FORBIDDEN. Сделать, казалось бы, невозможное возможным.

Это не воссоединение, это возрождение!»




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20 апр 2023
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xRReth
Вот те раз, без Андерсона.
Один хер новость интересная

просмотров: 383

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