сегодня



FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»



Craig Locicero опубликовал следующее сообщение:



«Во-первых, я НЕ ожидал такого развития событий. Когда FORBIDDEN тихо распустились во второй раз в 2012 году, я решил, что все кончено. Хотя я всегда применяю мантру "никогда не говори никогда" к своей жизни, Russ [Anderson, вокал] ясно дал понять, что он покончил с гастролями. Мой второй помощник и главный человек с момента создания FORBIDDEN EVIL, Russ был моим наставником и тем самым чуваком, который купил мне пиво, когда мне было 15 лет! Я не мог представить FORBIDDEN без него, поэтому у меня было мало надежд на будущее с FORBIDDEN. Сегодня Russ счастливо живет на пенсии и ведет трезвый образ жизни. У меня нет ничего, кроме чувства симпатии к нему. Все должны уважать его желания, как это делаем мы.



И вот..... спустя 11 лет после нашего последнего концерта, вокальный талант из Bay Area Norman Skinner приходит, чтобы помочь нам отрепетировать и спеть несколько классических трэшевых песен для сета BAY AREA INTERTHRASHIONAL на Dynamo MetalFest 2022. ОГО! Вот так случайно все и случилось. Воистину. Потом это случилось снова, когда Norman спел "Chalice Of Blood" на сцене вместе с WARBRINGER на единственном концерте BAY AREA INTERTHRASHIONAL в Bay Area. Вот это да! Мы подробно расскажем об этом в ближайшие недели. Это удивительная и органичная история развития.



Теперь я могу объявить, что вместе с моими братьями Matt Camacho (бас) и Steve Smyth (гитара) мы официально представляем Norman Skinner (вокал) и Chris Kontos (барабаны) в семье FORBIDDEN. Что касается Kontos'а, то он хорошо известен как один из лучших и наиболее уважаемых барабанщиков в Bay. Одна только работа в MACHINE HEAD и ATTITUDE ADJUSTMENT стала легендарной. Исторически он сидел за ударной установкой в EXODUS, DEATH ANGEL, TESTAMENT и многих других. Мне посчастливилось играть с ним в прошлых и настоящих проектах, а также в последнее время с легендами панка THE BONELESS ONES. Мы удивительно хорошо работаем вместе и остаемся большими друзьями уже более 30 лет. В длинной череде замечательных барабанщиков... Bostaph, Jacobs, Hoglan, Hernandez и Horn... Kontos идеально подходит для FORBIDDEN. Когда 5 человек двигаются в одном направлении с энтузиазмом и позитивом — именно этого я всегда хотел от FORBIDDEN. Сделать, казалось бы, невозможное возможным.



Это не воссоединение, это возрождение!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 383