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FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе



FORBIDDEN опубликовали следующее сообщение:



«Привет, друзья FORBIDDEN! Мы хотим поделиться с вами тем, что сейчас мы находимся в стадии пре-продакшена. На данный момент Chris Kontos, Matt Camacho и я проводим несколько вечеров в неделю, прорабатывая детали и пробуя новые идеи аранжировок, чтобы улучшить то, что уже есть. Norman приходит один день в неделю с новыми мелодиями, текстами и предложениями по аранжировкам. Dan Mongrain и я проводим несколько часов каждую неделю в WhatsApp, прорабатывая риффы, а также добавляя и убавляя в аранжировках. С ним было просто фантастически приятно работать, и он был отличным помощником в обсуждении предложений.



В каком-то странном смысле это такой же тесный круг авторов, как и все, что когда-либо было у FORBIDDEN. Мы много слушаем и непредвзято пробуем новые элементы.



На следующей неделе мы отправимся в студию Shark Bite с Zack Ohren, чтобы записать и свести первые три песни. Как только они будут записаны, Dan добавит свои партии (над которыми мы работали) из Квебека. Затем мы приглашаем в студию Norm'а, чтобы он доработал вокал, а мы в это время нарезаем соло и овердабы. Его партии довольно грандиозны. Мы очень впечатлены его материалом и трудовой этикой.



Продюсировать эту пластинку буду я сам при содействии Kontos, Mongrain & Ohren. Кто будет ее микшировать, еще не решено. У нас есть несколько высококлассных специалистов, которые готовы свести по одной песне. Посмотрим, что из этого выйдет.



Сейчас очень интересные времена, столько вдохновения».











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