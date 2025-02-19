Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 19
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 16
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 15
*Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...» 14
*TO/DIE/FOR нашли вокалистку 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 19
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
[= ||| все новости группы



*

Forbidden

*



19 фев 2025 : 		 FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе

28 ноя 2024 : 		 Гитарист VOIVOD будет работать над новым материалом FORBIDDEN

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

21 авг 2024 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Я позитивно смотрю на шанс возродиться»

11 авг 2024 : 		 FORBIDDEN выступил с гитаристом VOIVOD

10 июл 2024 : 		 FORBIDDEN покинул гитарист

12 июн 2024 : 		 У FORBIDDEN много идей

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN

26 дек 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

25 дек 2023 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к FORBIDDEN

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

14 авг 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

2 май 2023 : 		 Истории от FORBIDDEN

20 апр 2023 : 		 FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»

17 апр 2023 : 		 FORBIDDEN возвращаются?

5 апр 2020 : 		 Вокалист FORBIDDEN лечился от алкозависимости

3 янв 2013 : 		 FORBIDDEN не планируют выпуск новых альбомов

20 авг 2012 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Несмотря на вульгарность, Dave Mustaine близок к истине»

5 июл 2012 : 		 Басист FORBIDDEN покинул группу, вокалист — решил отдохнуть от музыки

25 апр 2012 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

1 ноя 2011 : 		 FORBIDDEN нашли барабанщика

25 окт 2011 : 		 FORBIDDEN собирают средства на лечение своего тур-менеджера

15 сен 2011 : 		 FORBIDDEN снимут своё выступление на фестивале ProgPower для DVD

17 авг 2011 : 		 FORBIDDEN расстались с ударником и отменили европейский тур

10 авг 2011 : 		 Новое видео FORBIDDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе



zoom
FORBIDDEN опубликовали следующее сообщение:

«Привет, друзья FORBIDDEN! Мы хотим поделиться с вами тем, что сейчас мы находимся в стадии пре-продакшена. На данный момент Chris Kontos, Matt Camacho и я проводим несколько вечеров в неделю, прорабатывая детали и пробуя новые идеи аранжировок, чтобы улучшить то, что уже есть. Norman приходит один день в неделю с новыми мелодиями, текстами и предложениями по аранжировкам. Dan Mongrain и я проводим несколько часов каждую неделю в WhatsApp, прорабатывая риффы, а также добавляя и убавляя в аранжировках. С ним было просто фантастически приятно работать, и он был отличным помощником в обсуждении предложений.

В каком-то странном смысле это такой же тесный круг авторов, как и все, что когда-либо было у FORBIDDEN. Мы много слушаем и непредвзято пробуем новые элементы.

На следующей неделе мы отправимся в студию Shark Bite с Zack Ohren, чтобы записать и свести первые три песни. Как только они будут записаны, Dan добавит свои партии (над которыми мы работали) из Квебека. Затем мы приглашаем в студию Norm'а, чтобы он доработал вокал, а мы в это время нарезаем соло и овердабы. Его партии довольно грандиозны. Мы очень впечатлены его материалом и трудовой этикой.

Продюсировать эту пластинку буду я сам при содействии Kontos, Mongrain & Ohren. Кто будет ее микшировать, еще не решено. У нас есть несколько высококлассных специалистов, которые готовы свести по одной песне. Посмотрим, что из этого выйдет.

Сейчас очень интересные времена, столько вдохновения».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 фев 2025
L
LU---
Эхх......чего ждать от чуваков,которые не Музыканты?
Конечно Отличный альбом :-)

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом