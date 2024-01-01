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15 ñåí 2011 : 		 FORBIDDEN ñíèìóò ñâî¸ âûñòóïëåíèå íà ôåñòèâàëå ProgPower äëÿ DVD

17 àâã 2011 : 		 FORBIDDEN ðàññòàëèñü ñ óäàðíèêîì è îòìåíèëè åâðîïåéñêèé òóð

10 àâã 2011 : 		 Íîâîå âèäåî FORBIDDEN

12 îêò 2010 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ FORBIDDEN

28 ñåí 2010 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ FORBIDDEN
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 15 àâãóñòà â Rebellion, Manchester, England, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå:

"Follow Me"
"Off The Edge"
"Twisted Into Form"
"March Into Fire"
"Feel No Pain"
"As Good As Dead"
"Step By Step"
"Parting Of The Ways"
"Infinite"
"Out Of Body (Out Of Mind)"
"Through Eyes Of Glass"
"Chalice Of Blood"  

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