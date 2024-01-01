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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Ñûíîê ×åñòåðà íàåõàë íà LINKINK PARK
79
JON BON JOVI ñïàñ æåíùèíó
49
Ìóçûêàíòû JANE'S ADDICTION ïîäðàëèñü íà ñöåíå
29
ÁÀÒÞØÊÀ ïðåâðàùàåòñÿ â ÏÀÒÐÈÀÐÕÚ
25
Âèäåî ñ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî êîíöåðòà LINKIN PARK
22
STEPHEN PEARCY: «OZZY ïðîñòî å...î!»
21
Âîêàëèñò ANVIL: «9/11 íåáîñêðåáû óïàëè èç-çà ñàìîëåòîâ? Õà-õ...
18
Ó ëèäåðà FOO FIGHTERS ðîäèëàñü äî÷êà. Íî åñòü íþàíñ
17
U.D.O. îòêðûëè òóð ïî ÑýØýÝé
17
Âîêàëèñòêà LINKIN PARK î ïîääåðæêå Äýííè Ìàñòåðñîíà
16
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
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Ñûíîê ×åñòåðà íàåõàë íà LINKINK PARK
79
JON BON JOVI ñïàñ æåíùèíó
49
Ìóçûêàíòû JANE'S ADDICTION ïîäðàëèñü íà ñöåíå
29
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25
Âèäåî ñ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî êîíöåðòà LINKIN PARK
22
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Forbidden
ÑØÀ
Thrash Metal
http://www.silencesoloud.com/FORBIDDEN.html
Myspace:
http://www.myspace.com/forbiddenofficial
VK.com:
https://www.instagram.com/official_forbidden/
Facebook:
https://www.facebook.com/forbiddenofficial/
18 ñåí 2024
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
21 àâã 2024
:
Ãèòàðèñò FORBIDDEN: «ß ïîçèòèâíî ñìîòðþ íà øàíñ âîçðîäèòüñÿ»
11 àâã 2024
:
FORBIDDEN âûñòóïèë ñ ãèòàðèñòîì VOIVOD
10 èþë 2024
:
FORBIDDEN ïîêèíóë ãèòàðèñò
12 èþí 2024
:
Ó FORBIDDEN ìíîãî èäåé
25 ìàé 2024
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
26 äåê 2023
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
25 äåê 2023
:
ROBB FLYNN ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê FORBIDDEN
20 ñåí 2023
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
14 àâã 2023
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
17 èþë 2023
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
2 ìàé 2023
:
Èñòîðèè îò FORBIDDEN
20 àïð 2023
:
FORBIDDEN: «Ýòî íå ðåþíèîí, ýòî âîçðîæäåíèå!»
17 àïð 2023
:
FORBIDDEN âîçâðàùàþòñÿ?
5 àïð 2020
:
Âîêàëèñò FORBIDDEN ëå÷èëñÿ îò àëêîçàâèñèìîñòè
3 ÿíâ 2013
:
FORBIDDEN íå ïëàíèðóþò âûïóñê íîâûõ àëüáîìîâ
20 àâã 2012
:
Ãèòàðèñò FORBIDDEN: «Íåñìîòðÿ íà âóëüãàðíîñòü, Dave Mustaine áëèçîê ê èñòèíå»
5 èþë 2012
:
Áàñèñò FORBIDDEN ïîêèíóë ãðóïïó, âîêàëèñò — ðåøèë îòäîõíóòü îò ìóçûêè
25 àïð 2012
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
1 íîÿ 2011
:
FORBIDDEN íàøëè áàðàáàíùèêà
25 îêò 2011
:
FORBIDDEN ñîáèðàþò ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå ñâîåãî òóð-ìåíåäæåðà
15 ñåí 2011
:
FORBIDDEN ñíèìóò ñâî¸ âûñòóïëåíèå íà ôåñòèâàëå ProgPower äëÿ DVD
17 àâã 2011
:
FORBIDDEN ðàññòàëèñü ñ óäàðíèêîì è îòìåíèëè åâðîïåéñêèé òóð
10 àâã 2011
:
Íîâîå âèäåî FORBIDDEN
12 îêò 2010
:
Íîâàÿ ïåñíÿ FORBIDDEN
28 ñåí 2010
:
Íîâàÿ ïåñíÿ FORBIDDEN
26 ñåí 2010
:
Ãèòàðèñò FORBIDDEN î íîâîì ïðîåêòå
7 ñåí 2010
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà FORBIDDEN
14 ìàé 2010
:
FORBIDDEN î íîâîì äèñêå
19 ìàð 2010
:
Íàçâàíèÿ íîâûõ ïåñåí FORBIDDEN
16 ìàð 2010
:
FORBIDDEN çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå ñ NUCLEAR BLAST RECORDS
29 äåê 2009
:
Steve Smyth îáúåäèíèë óñèëèÿ ñ áûâøèìè ó÷àñòíèêàìè BIOMECHANICAL è MERCENARY
15 ñåí 2009
:
FORBIDDEN îïðåäåëèëèñü ñ ãèòàðèñòîì
25 àâã 2009
:
Íîâàÿ ïåñíÿ FORBIDDEN
5 ôåâ 2009
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FORBIDDEN ãîòîâû ê çàïèñè
11 ÿíâ 2009
:
FORBIDDEN ïîìåíÿëè ãèòàðèñòîâ
ñåãîäíÿ
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FORBIDDEN, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 15 àâãóñòà â Rebellion, Manchester, England, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå:
"Follow Me"
"Off The Edge"
"Twisted Into Form"
"March Into Fire"
"Feel No Pain"
"As Good As Dead"
"Step By Step"
"Parting Of The Ways"
"Infinite"
"Out Of Body (Out Of Mind)"
"Through Eyes Of Glass"
"Chalice Of Blood"
+0
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 42
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò