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Forbidden

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FORBIDDEN покинул гитарист



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FORBIDDEN сообщили о расставании с Steve'ом Smyth'ом. В европейских гастролях его место временно займет Daniel Mongrain из VOIVOD.

Steve: «Привет всем, я уже говорил об этом в своей карьере, но все когда-нибудь заканчивается. Как бы ни было тяжело это писать, я решил, что пришло время расстаться с FORBIDDEN и вернуться к своей группе ONE MACHINE в качестве основного приоритета, наряду с другими проектами на повестке дня, и, конечно же, сессионной работой, и преподаванием музыки, как и прежде.

FORBIDDEN всегда были для меня домом, начиная с самого первого концерта, который я отыграл с ребятами на фестивале Thrash Of The Titans в 2001 году, заканчивая гастролями в 2009/2010 годах с Russ [Anderson, вокал] и Mark [Hernandez, ударные], сочинением и выпуском альбома 'Omega Wave', последующими гастролями в 2010-2012 годах и в прошлом году. Я буду скучать по этому дому, но воспоминания об этом останутся".

ONE MACHINE — это мой собственный дом, который я построил сам, начиная с 2009-2012 годов и после моего первого пребывания в составе FORBIDDEN. Мы готовимся к выпуску нового EP, а в сентябре начнутся гастроли по Европе.

Перед тем, как вновь присоединиться к FORBIDDEN, я заявил о своем намерении курсировать между FORBIDDEN и ONE MACHINE, в перерывах между выступлениями. Теперь выяснилось, что графики противоречат друг другу.

Я хотел бы поблагодарить вас, фанаты, за всю вашу поддержку на протяжении многих лет! Без вас я бы не смог ничего сделать! Особенно Craig [Locicero, гитара] и Matt [Camacho, бас] за то, что приняли меня обратно в FORBIDDEN!

Новым участникам коллектива Chris [Kontos, барабаны] и Norman [Skinner, вокал], Tim Healy, команде, всем промоутерам и агентам, спасибо за то, что сделали последний год музыки и путешествий по миру реальностью!

Я желаю FORBIDDEN всего наилучшего в будущем и всего, что оно может принести!»

FORBIDDEN: «Мы понимаем и принимаем решение Steve уйти по его личным причинам и закончить то, что он начал с ONE MACHINE.

Вместе с нами он занимался созданием и исполнением музыки с конца 2008 по 2012 год и до возрождения в 2023 году. На этом пути он внес много прекрасного. Мы понимаем его ситуацию лучше, чем многие другие люди.

Мы все желаем Стиву всего самого лучшего и успехов с ONE MACHINE. Это его детище.

Любовь, уважение и благодарность за годы, проведенные в составе FORBIDDEN, останутся с нами навсегда.

С уходом Steve Smyth'a, FORBIDDEN намерен не останавливаться на достигнутом. Daniel Mongrain из VOIVOD заменит его на следующих европейских концертах, которые состоятся в августе.

Daniel — удивительный и опытный гитарист. Его работа в MARTYR и VOIVOD просто неземная! Мы очень рады пригласить его на эти концерты. Daniel станет отличным дополнением к этим концертам, и мы должны поблагодарить ребят из VOIVOD за то, что они позволили нам взять его.

До скорой встречи в Европе!»






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