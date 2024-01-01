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*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 29
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Forbidden

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У FORBIDDEN много идей



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Craig Locicero в недавнем интервью подтвердил, что работает над новым материалом для FORBIDDEN:

«У меня есть наработки для множества песен, и каждый изучает их и добавляет в них свой собственный штрих. Потому что я считаю, что каждый должен написать свою собственную историю как бы в рамках моих песен. Даже если я пишу большинство риффов, всё равно каждый будет добавлять к ним что-то свое. Так что процесс идет полным ходом. И это будет первый раз, когда я работаю с другим вокалистом в FORBIDDEN, а не с Russ'ом. Я писал большую часть текстов, но мы с Russ'ом писали вместе вокальные мелодии. Ну а теперь мы будем работать вместе с Norm'ом. И я полностью доверяю этому парню».




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