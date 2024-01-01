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Гитарист VOIVOD будет работать над новым материалом FORBIDDEN



Гитарист FORBIDDEN Craig Locicero опубликовал видео, в котором сообщил, что группа планирует в начале следующего года выпустить что-то новое:



«Мы работаем в настоящий момент. Я в основном сочиняю с Chris'ом. К нам приходят ребята, мы работаем над материалом, но мы с Chris Kontos как команда сценаристов были великолепны. И мы только начинаем, когда все остальные вносят все больший и больший вклад. И теперь в промежутках между всеми этими делами, которые он ведет с VOIVOD, в работу включается еще и Dan. И это прекрасно получается. Очень хорошо. Мы не топчемся в расписании друг друга, и обе группы ставят качество выше количества. В общем, именно к этому я и стремлюсь».



Что касается возможных сроков выхода новой музыки FORBIDDEN, Craig сказал:



«Я думаю, мы выпустим несколько новых песен в начале следующего года. У нас есть возможность сделать это самостоятельно. У нас нет никаких обязательств ни перед кем. Я лично пока не хочу связывать группу какими-либо обязательствами. Я знаю, что сейчас мы свободные агенты. Это хорошее положение, чтобы оставаться в плюсе. К нам уже обращались. Мы пока не спешим все отдавать. Возможно, настанет время, когда нам понадобится еще какой-нибудь лейбл, но пока, я считаю, нам и так неплохо. Учитывая все вышесказанное, вы можете ожидать, что скоро услышите новую музыку. Я полагаю, что к концу первого квартала 2025 года у нас должна появиться какая-нибудь новая музыка - хотя бы песня или две, - и этого стоит ожидать. И на сегодняшний день было чертовски здорово их сочинять. Так что теперь настало время запачкаться, замарать руки.



Просто знайте, что у нас все хорошо. Мы заняты. Мы будем записывать музыку. Мы будем проводить время вместе и еще больше сблизимся как братья. И в конце концов Dan обязательно внесет свой вклад в нашу музыку. И если вы можете себе представить, как это будет, то представьте это даже лучше, чем вы себе представляете, вот как все получится!»





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