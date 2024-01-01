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Гитарист FORBIDDEN: «Я позитивно смотрю на шанс возродиться»



Гитарист FORBIDDEN Craig Locicero в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос, есть ли шансы услышать в следующем году новую пластинку коллектива:



«Есть такой план. Он сдвинулся на несколько месяцев, но все складывается так, как я надеялся. Мы пишем [материал], и у меня есть зачатки многих [песен]. И когда я говорю «зачатки», я имею в виду, что они структурированы, и нам просто нужно проработать все части для всех остальных. Некоторые из этих песен более собраны, чем другие, но FORBIDDEN всегда были именно такими. И я просто хочу быть в тонусе в течение следующих шести месяцев, а затем отправиться в студию и свести все воедино. И мы собираемся выпустить пару песен в начале года самостоятельно».



Что касается решения FORBIDDEN оставаться независимыми, по крайней мере, на данный момент, Craig сказал:



«У нас нет рекорд-лейбла. Пока что я не хочу искать звукозаписывающий лейбл. У меня есть возможность наконец-то заниматься творчеством без всякой «зависимости». И мы стали гораздо лучше, чем были в последнее время, благодаря всем тем моментам, которые нас объединили. Мы чувствуем себя по-другому, и это не в укор кому-либо. Но с самого начала, когда Russ [Anderson, бывший вокалист FORBIDDEN] прошел через то, через что он прошел, это было своего рода клеймо, которое оставалось на нас в течение некоторого времени. Он не ощущал себя полноценным. И вот теперь появился Norm, который пришел и сказал: «Да». Он не пытается быть кем-то другим, и это просто позитивный импульс».



Рассказывая о том, почему FORBIDDEN сейчас не заинтересованы в сотрудничестве с каким-либо звукозаписывающим лейблом, Craig сказал:



«Важно сказать, что у нас тоже нет мании величия. Я полагаю, что мы, как никто другие, понимаем, насколько сильно изменилась индустрия.



Я не хочу попасть в шестерни большой машины, которая может зажевать тебя раньше, чем ты начнешь заниматься творчеством. Слишком быстрое согласие может затормозить творческий процесс. Ведь к нам уже обращались. А я в ответ: «Пока нет». Мы пока не собираемся этого делать.



Для нас важно чувствовать, что мы сами создали будущий альбом, и что мы художественно собраны вместе, лирически. Никто не должен, б$$$ь, указывать нам, как нужно поступать. И я хорошо отношусь к нашим шансам хотя бы возродиться и вновь начать свой путь. Потому что для нас есть свободное место. Потому что у нас есть все наши братья из Bay Area, но мы — такая особенная группа, которая немного более хэви-металлическая, немного более мелодичная. Мы делаем всё немного по-другому. Так что у нас есть свой маленький уголочек. И я надеюсь, что все это приживется там, где должно быть».







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