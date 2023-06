сегодня



Новая песня STEVE LUKATHER



"Not My Kind Of People", новая песня STEVE LUKATHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bridges".



Трек-лист:



Far From Over

Not My Kind Of People

Someone

All Forevers Must End

When I See You Again

Take My Love

Burning Bridges

I’ll Never Know







