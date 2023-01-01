12 апр 2023



STEVE LUKATHER представил новый сингл



STEVE LUKATHER опубликовал официальное видео с текстом на песню “When I See You Again”, которая будет включена в выходящий 16 июня альбом Bridges:



"Far From Over"

"Not My Kind Of People"

"Someone"

"All Forevers Must End"

"When I See You Again"

"Take My Love"

"Burning Bridges"

"I'll Never Know"







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