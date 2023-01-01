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*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Steve Lukather

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12 апр 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

22 янв 2021 : 		 STEVE LUKATHER представил новое видео

6 дек 2020 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

13 ноя 2020 : 		 STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные работы

20 авг 2020 : 		 RINGO STARR в новом видео STEVE LUKATHER

5 авг 2020 : 		 STEVE LUKATHER: «Новый альбом писал вживую в студии»

16 май 2015 : 		 STEVE LUKATHER, VINNIE COLAIUTA, MARCO MENDOZA исполняют PINK FLOYD

7 фев 2013 : 		 STEVE LUKATHER о сольном альбоме

30 окт 2012 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в январе

13 авг 2010 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в октябре
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|||| 12 апр 2023

STEVE LUKATHER представил новый сингл



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STEVE LUKATHER опубликовал официальное видео с текстом на песню “When I See You Again”, которая будет включена в выходящий 16 июня альбом Bridges:

"Far From Over"
"Not My Kind Of People"
"Someone"
"All Forevers Must End"
"When I See You Again"
"Take My Love"
"Burning Bridges"
"I'll Never Know"

STEVE LUKATHER To Release Bridges Album In June; Guests Include Past And Present Members Of The TOTO Family Tree; "When I See You Again" Lyric Video Posted




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