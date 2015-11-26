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Steve Lukather

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|||| 6 дек 2020

Новая песня STEVE LUKATHER



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"Serpent Soul", новая песня группы STEVE LUKATHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Found The Sun Again", выход которого запланирован на 26 февраля.

Hear STEVE LUKATHER's New Single 'Serpent Soul' From 'I Found The Sun Again' Album





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