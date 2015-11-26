Фраза, имя группы
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ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
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METALLICA почти месяц занята сочинением
58
TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
56
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
42
GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль...
34
все новости группы
Steve Lukather
США
-
http://www.stevelukather.net/
6 дек 2020
:
Новая песня STEVE LUKATHER
13 ноя 2020
:
STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные работы
20 авг 2020
:
RINGO STARR в новом видео STEVE LUKATHER
5 авг 2020
:
STEVE LUKATHER: «Новый альбом писал вживую в студии»
16 май 2015
:
STEVE LUKATHER, VINNIE COLAIUTA, MARCO MENDOZA исполняют PINK FLOYD
7 фев 2013
:
STEVE LUKATHER о сольном альбоме
30 окт 2012
:
STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в январе
13 авг 2010
:
STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в октябре
6 дек 2020
Новая песня
STEVE LUKATHER
"Serpent Soul", новая песня группы STEVE LUKATHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Found The Sun Again", выход которого запланирован на 26 февраля.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).