STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные работы



26 февраля STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные пластинки на The Players Club / Mascot Label Group. Оба музыканта поучаствовали в создании песен для каждой из пластинок. Видео на "Never Saw You Coming" доступно ниже.





























