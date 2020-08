20 авг 2020



RINGO STARR в новом видео STEVE LUKATHER



STEVE LUKATHER опубликовали видео на композицию "Run To Me", которая была записана при участии RINGO STARR'a, а также Joseph'a Williams'a на клавишах и John'a Pierce из HUEY LEWIS & THE NEWS на басу.



















+0 -1



просмотров: 166