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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
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Steve Lukather

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26 май 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

12 апр 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

22 янв 2021 : 		 STEVE LUKATHER представил новое видео

6 дек 2020 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

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16 май 2015 : 		 STEVE LUKATHER, VINNIE COLAIUTA, MARCO MENDOZA исполняют PINK FLOYD

7 фев 2013 : 		 STEVE LUKATHER о сольном альбоме

30 окт 2012 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в январе

13 авг 2010 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в октябре
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STEVE LUKATHER представил новый сингл



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STEVE LUKATHER опубликовал видеоряд к композиции "Someone", которая включена в выходящий 16 июня альбом "Bridges".

Трек-лист:

"Far From Over"
"Not My Kind Of People"
"Someone"
"All Forevers Must End"
"When I See You Again"
"Take My Love"
"Burning Bridges"
"I'll Never Know"

STEVE LUKATHER Debuts Official Visualizer For New Single




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