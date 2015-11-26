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STEVE LUKATHER : «Новый альбом писал вживую в студии»



Гитарист TOTO STEVE LUKATHER в недавнем интервью сообщил, что закончил запись нового, восьмого по счёту студийного альбома, выход которого намечен в ближайшие месяцы на Mascot:



«Мне повезло, что я успел оказаться в студии и всё записать с ребятами до того, как COVID начал править бал. Моей целью было создать пластинку попроще, а не как обычно с грандиозным продакшном, хотя признаюсь, мне это очень нравится. Никакого негатива, я люблю, когда всё с размахом и чувством, все мои любимые альбомы сделаны с грандиозным продакшном. Так что извиняться не за что.



Но концепцией на этот раз было нанять определённых людей и собрать друзей — и без всяких репетиций. Я, Babko, Joseph и Paich — мы что-то сочинили, Jeff добавил куплетов, и с этим мы отправились в студию. Jeff Babko на клавишах; David Paich на органе и фортепиано — никаких синтезаторов на этой пластинке. Jorgen Carlsson из GOV'T MULE играл на басу, Gregg Bissonette играл на ударных. Я записал все соло вживую, никаких кликов, ничего. Всё по старой школе — как в 70-е. Я отправился в 70-е и даже ради удовольствия сделал несколько номеров из той эпохи одних из моих самых любимых музыкантов, просто чтобы поймать настроение.



На данный момент это весьма тщеславная пластинка для тех, кто любит наш материал. Joseph здесь, его новый альбом — он вложил столько сил, тщательно всё спродюсировал, и он получился прекрасным. Это его первое серьёзное заявление, и он очень сильно вырос как музыкант. Я очень им горжусь. Он один из моих лучших друзей — один из немногих, кого я пускаю в свой дом. Он приходит, и моя девочка его кормит. Люблю его до смерти. Он просто как член семьи.



Я играл на его пластинке, так что она должна получиться того же уровня, и мы должны поработать вместе. Ну и не забывайте о сюрпризах!»













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