сегодня



Видео с текстом от VANDENBERG



VANDENBERG опубликовали официальное видео с текстом на песню "Light It Up", которая будет включена в выходящий 25 августа новый альбом коллектива.



Трек-лист:



"Thunder And Lightning"

"House On Fire"

"Sin"

"Light It Up"

"Walking On Water"

"Burning Skies"

"Hit The Ground Running"

"Baby You’ve Changed"

"Out Of The Shadows"







просмотров: 181