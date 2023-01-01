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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Vandenberg

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Почему ADRIAN VANDENBERG расстался с RONNIE ROMERO?



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ADRIAN VANDENBERG в недавнем интервью рассказал, почему предпочел расстаться с RONNIE ROMERO и взять в оборот Mats'a Levin'a:

«Как и у всех, с появлением COVID жизнь каждого из нас перевернулась с ног на голову. Ronnie (Romero) живет в Румынии. В этой части света им гораздо раньше, чем нам здесь, в Голландии, Германии, Франции и Англии, разрешили снова начать давать концерты. Безусловно, Ronnie живет ради своей музыки. Он, конечно же, участвует в целом ряде проектов. Так что он начал раньше нас записывать материал. А потом, когда нам, наконец, разрешили снова гастролировать, наши планы уже не совпадали. Так что я не хотел ждать еще 10 месяцев, потому что я сидел на заднице с точки зрения гастролей почти три года. В течение этого времени гастролировать было невозможно. Поэтому мы расстались. 'Извини, чувак, я действительно хочу гастролировать, но ты уже вовсю работаешь. Я тоже хочу выступать". Я не мог ждать. Тогда я решил, что мне нужно найти другого певца».

ADRIAN VANDENBERG Reveals Why He Parted Ways With RONNIE ROMERO - "I Wanted To Do Shows Too"; Video




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