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Vandenberg

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ADRIAN VANDENBERG: «Бывшие подали против меня шесть исков»



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ADRIAN VANDENBERG в интервью The Metal Voice ответил на вопрос, какие шансы на реюнион с бывшим вокалистом Bert'ом Heerink'ом:

«Никаких, с ним всё кончено. Я больше никогда не хочу видеть этого парня. Потому что он и бывший басист начали шесть судебных процессов против меня, и они проиграли их все. Они претендовали на моё имя — моё имя и название группы. Они сказали: "Мы были частью группы, поэтому мы хотим получить это имя". А я ответил: "Нет, нет, нет". Так что мне пришлось защищаться. Было шесть судебных процессов. Это стоило ине много денег и много негативной энергии. В противном случае мы могли бы организовать несколько концертов по случаю воссоединения или что-то в этом роде, но мы этого не сделали. Мне тоже неприятно, потому что когда вы думаете, что вы друзья или что-то в этом роде... А потом, 30 лет спустя, после того, как я был в WHITESNAKE 12 лет, гастролировал по всему миру и играл на разных стадионах и т. п., они подумали: "Подождите минутку. Есть на чём заработать". Поэтому они хотели гастролировать без меня — как VANDENBERG без Vandenberg. И у них была иллюзия, что они победят. Так что мне больше никогда не придётся встречаться с этими ребятами, потому что в этих судебных процессах было очень много лжи».




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