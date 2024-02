19 фев 2024



VANDENBERG исполняет WHITESNAKE



VANDENBERG в рамках концерта 17 февраля в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois, исполнил несколько композиций WHITESNAKE — "Bad Boys", "Fool For Your Loving", "Give Me All Your Love" и "Judgement Day".











