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Ронни Ромеро о причинах расставания с VANDENBERG: «Вы фсё врёти!11»



В новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! вокалист чилийского происхождения Ronnie Romero (Ritchie Blackmore's RAINBOW) объяснил, почему он расстался с группой VANDENBERG, записав с ней только один альбом — "2020":



«Мне не нравится, когда люди рассказывают свою версию истории только для того, чтобы показать, что "я крут, и если что-то произошло, то это не моя вина, это случилось из-за кого-то другого". И я думаю, что это несправедливо. Говорить правду — это нормально.



Мы записали хороший альбом, мы работали в Лос-Анджелесе над этой пластинкой с продюсером Бобом Марлеттом. И всё было здорово, это был отличный опыт. Я думаю, что у нас получилась отличная пластинка. Людям она очень понравилась. Но, к сожалению, начался COVID. А потом я увидел, что Adrian сказал, что ищет другого певца, потому что хочет давать концерты, а я недоступен, что неправда. Я отправлял ему кучу писем по электронной почте во время COVID, даже моя жена предлагала им: "Мы всё равно должны снять видеоклип. Мы можем сделать это следующим образом. Я могу снять свои фрагменты в Бухаресте", потому что я живу в Бухаресте в Румынии. "Я могу снимать свои части здесь, а ты можешь снимать свои части там, в Нидерландах. И я могу сделать это сам, потому что я делаю видеоклипы, я могу заняться монтажом, мы можем что-то сделать вместе". И так было много раз. А он отвечал: "Я не знаю. Я не знаю. Covid. Я не знаю. Covid". И в итоге мы стали делать видео с текстами. И вдруг в один прекрасный день он задумал, может быть, дать несколько шоу после локдауна, потому что основная идея была отыграть несколько концертов, и "мы сыграем это, мы сыграем то". И вдруг, я помню, однажды я увидел в соцсетях, что запланирован концерт VANDENBERG. А в то время я обсуждал с Michael'ем Schenker'ом совместные выступления. И я сказал "да" Michael'ю Schenker'y, потому что у меня не было никаких новостей от VANDENBERG насчёт концертов. VANDENBERG планировали тур со мной, но не сказали мне об этом, потому что кто-то из менеджмента забыл поставить меня на копию в электронных письмах. Поэтому они решили, что всё нормально, что я могу участвовать в туре, потому что я ничего не ответил. Поэтому, когда я узнал, что они планируют давать концерты, я был связан обязательствами с Schenker'ом. Тогда Adrian сказал мне: "Это же твоя группа. Мы вместе записали альбом. Мы должны поехать вместе в турне". И я ответил: "Ты прав". Я поговорил с Michael'ем, и есть доказательства этого, если вы обратитесь к менеджменту Schenker'a. Я сказал: "Послушайте. Произошло недоразумение. Есть проблема. Извините, я не могу поехать в тур с вами и Michael'ем. Мне нужно гастролировать с VANDENBERG". И они поняли. Я вернулся к VANDENBERG и сказал: "Я уже поговорил с ними, так что я свободен. Мы можем поехать в тур". А Adrian ответил: "Я поговорил с представителями лейбла, и они считают, что лучше найти другого певца". На этом всё и закончилось.



Если кто-то скажет: "Это неправда", у меня есть все электронные письма, все сообщения в мессенджере, все доказательства... Слушай, я только что отказал группе Schenker'а, чтобы отправиться в тур с тобой, а теперь ты говоришь мне, что этого не будет, потому что... Почему? Потому что звукозаписывающий лейбл сказал тебе, что нужно найти другого певца. Из-за того, что о туре мне никто не сказал. Потому что кто-то из твоего менеджмента забыл поставить меня в копию в электронных письмах".



И вообще мы планировали после этого сделать совместное заявление о том, что мы больше не выступаем вместе, я больше не в группе. И он сказал мне: "Да, я собираюсь что-то сделать. Давай я поговорю с лейблом. Давай я поговорю с менеджером. Я сообщу тебе завтра". И он не ответил, прошла ещё неделя, а затем ещё одна. И я настаивал: "Давай сделаем заявление, потому что люди спрашивают, буду ли я играть с вами на концертах, на флаерах есть моё лицо. Поэтому я считаю, что это неправильно". А он отвечал: "Да", и так далее. А потом он вдруг сделал заявление, что меня больше нет в группе, потому что я играю во многих проектах, у меня слишком много дел и нет времени на VANDENBERG, что не соответствует действительности».



На вопрос ведущего о том, считает ли он, что причиной разрыва их отношений стало «эго» Adrian'a, Ronnie ответил:



«Я считаю, что всё выставили так: "Так как его его зовут Adrian Vandenberg, он не может быть плохим парнем. Так кого же мне винить? Я буду винить нового парня". Конечно. "И для меня очень удобно, что этот парень играет во многих группах. Так что есть история, в которую люди могут поверить". Очевидно, что люди поверили ему, потому что он сказал: "Я хотел давать концерты, а Ronnie занят во многих проектах и у него нет времени", что с точки зрения фэнов правда. Но они не знают реальной истории, что я настаивал на том, чтобы вместе выступать. Я подталкивал его к созданию видеоклипов. Я подталкивал его к тому, чтобы он снял что-то с группой во время пандемии. И мы с женой организовали пару акустических шоукейсов в Румынии, потому что локдаун у нас был очень коротким, так как ситуация с COVID у нас была не настолько серьёзной, и нам разрешили давать концерты с ограниченной аудиторией. Поэтому мы организовали шоукейс с акустическими песнями в Hard Rock I в Бухаресте. Моя жена организовала это, потому что хотела показать группу. А Adrian не захотел».



Ronnie подтвердил, что у него были намерения выступить с VANDENBERG в поддержку альбома "2020":



«Я связал себя обязательствами с Михаэлем Шенкером, а потом, когда я узнал, что у VANDENBERG намечен тур, а кто-то забыл мне об этом сказать, я ушёл от Schenker'a, чтобы участвовать в туре VANDENBERG. А после этого Adrian сказал: "Нет, я найду другого певца"».



Что касается того, как складываются его отношения с Adrian'ом сегодня, Ronnie сказал:



«Мы расстались не лучшим образом, и на этом всё закончилось».







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