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Vandenberg

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|||| 30 авг 2023

ADRIAN VANDENBERG назвал Джими Хендрикса своим рок-богом



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Бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний лидер VANDENBERG Adrian Vandenberg стал гостем передачи BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе "Rock God".

Adrian выбрал Джими Хендрикса в качестве рок-бога и сказал об этом следующее:

«В этом парне было воплощено всё. У него были и эмоции, и внешность, и крутизна, и креативность. И когда он появился на британской музыкальной сцене, он до смерти напугал крупных игроков, которые в то время владели музыкальной сценой: Eric'a Clapton'a, Джеффа Бека и Pete'a Townshend'a. Игра Хендрикса была абсолютно новаторской и оказала огромное влияние на всё новое поколение, которое существует и по сей день. Каждый рок-музыкант, насколько я знаю, прямо или косвенно испытал на себе влияние игры Джими. Такие игроки, как Эдди Ван Хален, Steve Vai, не играли бы так, как они играют, если бы не использование Хендриксом техники аппликатуры. Всё это были новые для того времени эффекты. И как только Хендрикс начал их использовать, все старались не отставать.

Изначально Хендрикс не хотел петь, он считал, что недостаточно хорош в вокале.

Его музыка — вечна, и сегодня я слушаю её с таким же удовольствием, как и в 70-е годы. И я всегда жалел, что мне так и не довелось увидеть живое выступление Хендрикса. Я был слишком мал — мне было 12 лет или около того — и мои родители не считали хорошей идеей ехать на поезде в Амстердам, что в те времена для маленького мальчика было довольно серьёзной поездкой из восточной части Голландии на запад.

Итак, Джими Хендрикс. Именно этот человек».




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