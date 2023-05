сегодня



VANDENBERG исполняет WHITESNAKE



Видео исполнения группой VANDENBERG, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE Adrian Vandenberg, композиции WHITESNAKE "Here I Go Again" в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже.







