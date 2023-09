сегодня



RONNIE ROMERO: «Для меня настал момент заявить о себе»



RONNIE ROMERO в интервью Metal Express Radio ответил на вопрос, почему решил обратиться к собственному творчеству:



«Ну, на самом деле, я искал такую возможность некоторое время назад. Не скажу, что я устал, но, да, был момент, когда мне захотелось избавиться от ярлыка " Ronnie Romero, the singer of". Конечно, я чувствую себя по настоящему благословенным и благодарным за возможность работать с такими великими музыкантами, особенно с Ritchie Blackmore, потому что он дал мне шанс в музыкальной индустрии, поставил меня в центр внимания и все такое прочее. И, конечно, я всегда буду ему очень благодарен. Но потом наступил момент, когда... особенно остро я ощутил это в конце прошлого года, когда я был в туре с Michael'ом Schenker'ом. Именно тогда я почувствовал: "Ладно, мне нужно в какой-то момент заявить о себе". Потому что эти ребята в какой-то момент перестанут играть. Это будет очень скоро, потому что Ritchie, я не думаю, что мы будем давать еще концерты, а Michael Schenker отмечает 50-летний юбилей своей карьеры. Так что в какой-то момент он остановится, и мне нужно будет что-то показать людям. Я очень хочу закрепить свое имя и избавиться от этого ярлыка "'the singer of' [певец]". Чтобы я мог показать, что я могу в области написания песен и всего остального. Я учился и рос вместе со всеми этими замечательными людьми, я играл с ними, но этого оказалось достаточно. И теперь мне нужно двигаться дальше и смотреть в будущее с собственным материалом».



Когда интервьюер заметил, что Romero не хочет больше "полагаться на подстраховку" в виде возможности петь в чужой группе, тот согласился с ним, добавив:



«Да, все именно так. На самом деле, мне казалось, что я нахожусь в безопасном положении. Не мое имя и не моя репутация стояли на первых местах на этих концертах. На билетах не было моего имени. Я выступал на больших аренах, стадионах, в продолжительных турах, много где, но потому что там был кто-то другой. Так что я на самом деле хотел рискнуть и посмотреть, как это будет происходить с использованием моего собственного имени, и я уверен, что это тоже часть возбуждающего фактора».







