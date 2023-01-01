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Вокалиста RAINBOW разочаровал JOE LYNN TURNER



В новом интервью для WhiteLineFever TV Ronnie Romero рассказал о том, как он относится к критике в Интернете со стороны поклонников различных групп, с которыми он выступал, в том числе RAINBOW, MSG и VANDENBERG:



«Понятное дело, что есть фэн-база всех тех групп, с которыми я играл, и очевидно, что у каждого есть своё мнение по любому поводу, что для меня нормально; я научился справляться с этим. Но в самом начале, и это нужно понимать, я был обычным парнем из Южной Америки [Ronnie родом из Чили, а сейчас живёт в Румынии], приехавшим в Европу, чтобы попытаться заработать на жизнь — даже не ради музыки; в то время я не был заинтересован в том, чтобы заниматься музыкой. У меня была, скажем так, музыкальная жизнь, потому что я родился и вырос в семье музыкантов, у меня были свои группы, когда я учился в школе, в университете и т. д., но мне не было интересно создавать группу и строить музыкальную карьеру в Европе. Я просто переезжал, чтобы иметь больше шансов, чем есть у обычного южноамериканского парня на континенте.



Так что в какой-то момент действительно трудно смириться с тем, что люди так навязчиво лезут в твою личную жизнь. Они очень назойливые, потому что люди думают, что они могут говорить о тебе всё, что хотят, даже не зная тебя, что довольно забавно. Но иногда так поступают и музыканты. Я очень разочаровался в паре своих главных кумиров из-за этого».



Romero в прошлом году вступил в словесную перепалку в социальных сетях с экс-вокалистом группы RAINBOW Joe Lynn'ом Turner'ом.



Ронни продолжил:



«Я очень разочарован тем, как некоторые легендарные музыканты ведут себя в социальных сетях. Это довольно странно. Особенно если речь идёт о людях, которые строили успешную карьеру в течение 40–50 лет, и вдруг они чувствуют... Я не знаю. Наверное, это зависть, может быть. Я не знаю почему. Но я был очень разочарован в одном из моих любимых певцов. Из-за воссоединения RAINBOW он развязал со мной войну. И я нахожу это... не знаю. Я думаю, что в этом не было никакой необходимости. Но потом всё вдруг переросло в более серьёзные проблемы. И в конце концов он говорил в социальных сетях о моей личной жизни, что я считаю неправильным. Так что я скажу: да, иногда социальные сети действительно опасны».







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