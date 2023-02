сегодня



Кавер-версия MASTERPLAN от RONNIE ROMERO



"Kind Hearted Light" ft. Roland Grapow, новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Raised On Heavy Radio", релиз которого состоялся 27 января:



1. The Battle Rages On (Deep Purple cover)

2. Metal Daze (Manowar cover)

3. Turbo Lover (Feat. Nozomu Wakai) (Judas Priest cover)

4. Hallowed Be Thy Name (Iron Maiden cover)

5. Fast As A Shark (Accept cover)

6. No More Tears (Feat. Gus G.) (Ozzy Osbourne cover)

7. The Shining (Feat. Chris Caffery) (Black Sabbath cover)

8. A Light In The Black (Rainbow cover)

9. Kind Hearted Light (Feat. Roland Grapow) (Masterplan cover)

10. You Don’t Remember, I’ll Never Forget (Yngwie Malmsteen)

11. The Four Horsemen (Metallica)

12. Turbo Lover (Alternate Solo Version) (Judas Priest cover) Digital Bonus Track







