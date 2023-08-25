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Ronnie Romero

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|||| 25 авг 2023

Новое видео RONNIE ROMERO



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Chased By Shadows, новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Too Many Lies, Too Many Masters", выход которого намечен на пятнадцатое сентября:

1. Castaway on the Moon
2. Mountain of Light
3. I’ve Been Losing You
4. Too Many Lies, Too Many Masters
5. Girl, Don’t Listen to the Radio
6. Crossroad
7. Not Just a Nightmare
8. A Distant Shore
9. Chased By Shadows
10. Vengeance




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25 авг 2023
Saint Portnoy
У Риппера тоже был такой период в конце нулевых. Когда из Прист, затем из Iced Earth "попросили", beyond fear носом вскопал землю, толком не взлетев - и Тим наш задумал сольник. Тоже, вот, так же пяткой в грудь бил - это вот теперь моё будет, это - Я, и всё такое. Гостей звездных там записалось прилично.
Название диска хотя бы сейчас вспомнит кто?)))

А итальянцы Фронтирс - молодцы!
Нашли свой профиль давно. И музыкантам хорошо, и мы одну и ту же песню послушаем в семисотый раз. Под пивко в пятницу сойдёт )
25 авг 2023
Corpsegrinder04
Saint Portnoy, на Ромеро абсолютно по хуй. А вот по поводу Риппера соглашусь полностью. Чел с шикарным металлическим вокалом за всю жизнь так ничего путёвого по сути и не записал. Да есть строка в карьере в Джудасах, строго на любителя, есть несколько классных песен с Iced Earth, пара тройка песен с последним Шульдинеровским барабанщиком Ричардом Кристи в его группе, ну и +- средненький альбом с Ингви Мальистином. Всё. Сольное творчество дерьмо. КК Даунинг ,... ну не буду дерьмом называть в уважении к Джудасам. Ну реально как шлюха их коллектива в коллектив, и везде ни то ни сё. Хотя опять же повторюсь очень нравится его голос. Вокал у него и на Шиперса частично похож и на Хэлфорда чем то. Но если Шиперс нашёл своих Хансена и Синнера, Хэлфорд нашел своих Даунинга и Типтона с Хиллом, то Оуэнс нихера не нашел в своей пиндосии ебучей, а мужику уже 55 лет. Очень жаль.
  Dislike!1
26 авг 2023
I
Inhuman
Corpsegrinder04, считаю его альбомы с Джудасами шикарными, но в остальном согласен. Есть ещё пара-тройка толковых треков в проекте New Revenge.

просмотров: 1209

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