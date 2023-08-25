Chased By Shadows, новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Too Many Lies, Too Many Masters", выход которого намечен на пятнадцатое сентября:
1. Castaway on the Moon
2. Mountain of Light
3. I’ve Been Losing You
4. Too Many Lies, Too Many Masters
5. Girl, Don’t Listen to the Radio
6. Crossroad
7. Not Just a Nightmare
8. A Distant Shore
9. Chased By Shadows
10. Vengeance
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Название диска хотя бы сейчас вспомнит кто?)))
А итальянцы Фронтирс - молодцы!
Нашли свой профиль давно. И музыкантам хорошо, и мы одну и ту же песню послушаем в семисотый раз. Под пивко в пятницу сойдёт )