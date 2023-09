сегодня



Новое видео RONNIE ROMERO



Crossroad, новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Too Many Lies, Too Many Masters", выход которого намечен на пятнадцатое сентября:



1. Castaway on the Moon

2. Mountain of Light

3. I’ve Been Losing You

4. Too Many Lies, Too Many Masters

5. Girl, Don’t Listen to the Radio

6. Crossroad

7. Not Just a Nightmare

8. A Distant Shore

9. Chased By Shadows

10. Vengeance







