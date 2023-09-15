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Ronnie Romero

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Новое видео RONNIE ROMERO



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Crossroad, новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Too Many Lies, Too Many Masters", выход которого намечен на пятнадцатое сентября:

1. Castaway on the Moon
2. Mountain of Light
3. I’ve Been Losing You
4. Too Many Lies, Too Many Masters
5. Girl, Don’t Listen to the Radio
6. Crossroad
7. Not Just a Nightmare
8. A Distant Shore
9. Chased By Shadows
10. Vengeance




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15 сен 2023
Gustaff
Фото с девушкой тебя не спасет, Ронни)
Like!2  Dislike!2
15 сен 2023
Гепард
Хороший, приятный блюз-рок. Ромеро успехов!
  Dislike!1
15 сен 2023
Corpsegrinder04
Песня говно. Тёлочка вери гуд. Пойду Septic Flesh - Esoptron переслушаю. Поинтересней этого.
Like!2  Dislike!1
15 сен 2023
gravitgroove
Всего лишь Iphone 12!!! И не Pro Max!!! Как же так?!!!
15 сен 2023
V
Van Taig
Ну кралю вроде норм нашел, можно уже не убивать себя.

просмотров: 582

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