15 апр 2022



Видео с текстом от RONNIE ROMERO



Ronnie Romero (RAINBOW, LORDS OF BLACK, SUNSTORM, THE FERRYMEN) 15 апреля на Frontiers Music Srl. выпустит сольный альбом кавер-версий "Raised On Radio". Видео с текстом к третьему синглу, "Backstreet Love Affair", доступно ниже.



Трек-лист:



01. Sin's A Good Man's Brother (GRAND FUNK RAILROAD)



02. Backstreet Love Affair (SURVIVOR)



03. No Smoke Without A Fire (BAD COMPANY)



04. I Was Born To Love You (QUEEN)



05. Play The Game Tonight (KANSAS)



06. Carolina County Ball (ELF)



07. Girl On The Moon (FOREIGNER)



08. Gypsy (URIAH HEEP)



09. Voices (Russ Ballard)



10. All Along The Watchtower (Bob Dylan)



11. Since I've Been Loving You (LED ZEPPELIN)







