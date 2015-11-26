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Ronnie Romero

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RONNIE ROMERO записал кавер-версии LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP



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Ronnie Romero (RAINBOW, LORDS OF BLACK, SUNSTORM, THE FERRYMEN) 15 апреля выпустит сольный альбом кавер-версий, "Raised On Radio", 15 апреля на Frontiers Music Srl. Видео на первый сингл, "No Smoke Without A Fire", доступно ниже.

Трек-лист:

01. Sin's A Good Man's Brother (GRAND FUNK RAILROAD)

02. Backstreet Love Affair (SURVIVOR)

03. No Smoke Without A Fire (BAD COMPANY)

04. I Was Born To Love You (QUEEN)

05. Play The Game Tonight (KANSAS)

06. Carolina County Ball (ELF)

07. Girl On The Moon (FOREIGNER)

08. Gypsy (URIAH HEEP)

09. Voices (Russ Ballard)

10. All Along The Watchtower (Bob Dylan)

11. Since I've Been Loving You (LED ZEPPELIN)

RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Covers LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP, Others On 'Raised On Radio' Solo Album





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