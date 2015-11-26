RONNIE ROMERO записал кавер-версии LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP
Ronnie Romero (RAINBOW, LORDS OF BLACK, SUNSTORM, THE FERRYMEN) 15 апреля выпустит сольный альбом кавер-версий, "Raised On Radio", 15 апреля на Frontiers Music Srl. Видео на первый сингл, "No Smoke Without A Fire", доступно ниже.
Трек-лист:
01. Sin's A Good Man's Brother (GRAND FUNK RAILROAD)
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