Новая песня вокалиста JACKYL



"Never Gets Old", написанная вместе с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом, новая песня Jesse'a James'a Dupree, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Breathing Fire", релиз которого намечен на десятое ноября.



Трек-лист:



01. Lay It On Me

02. Never Gets Old

03. Breathing Fire

04. It's Not Love

05. Stranded

06. Born To Ride

07. Kill The Sunshine

08. Over My Dead Body

09. White Flag

10. Rappa De Pappa







