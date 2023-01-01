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Jackyl

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Новая песня вокалиста JACKYL



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"Never Gets Old", написанная вместе с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом, новая песня Jesse'a James'a Dupree, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Breathing Fire", релиз которого намечен на десятое ноября.

Трек-лист:

01. Lay It On Me
02. Never Gets Old
03. Breathing Fire
04. It's Not Love
05. Stranded
06. Born To Ride
07. Kill The Sunshine
08. Over My Dead Body
09. White Flag
10. Rappa De Pappa




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