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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 18
*Новое видео KREATOR 13
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
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Jackyl

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13 июн 2022 : 		 JACKYL выпускают сборник лучшего

6 июн 2022 : 		 Новое видео JACKYL

7 янв 2021 : 		 Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»

26 ноя 2020 : 		 Концертный DVD JACKYL выйдет зимой

1 июн 2020 : 		 JACKYL выпустят концертный DVD

15 апр 2020 : 		 Вокалист JACKYL: «Билл Клинтон был единственным, кто использовал овальный кабинет по назначению»

15 июл 2017 : 		 Компиляция JACKYL выйдет летом

9 июн 2017 : 		 JACKYL выпустят сборник лучшего

9 июн 2016 : 		 Новая песня JACKYL

30 май 2016 : 		 Гитарист JACKYL написал автобиографию

27 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JACKYL

19 апр 2016 : 		 Новая песня JACKYL

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления JACKYL

16 фев 2013 : 		 Новое видео JACKYL

25 июл 2012 : 		 Новое видео JACKYL

23 июн 2012 : 		 Новый альбом JACKYL выйдет в июле

22 июн 2012 : 		 Новый сингл JACKYL выйдет на следующей неделе

31 мар 2012 : 		 Превью нового трека JACKYL
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|||| сегодня

JACKYL выпускают сборник лучшего



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Вокалист JACKYL Jesse James Dupree в рамках недавней беседы сообщил, что группа планирует летом выпустить сборник лучшего, который будет также включать и три новые композиции.

JACKYL Announce VIP Sturgis Trip Giveaway; 30th Anniversary Collection Due In August With Three New Songs




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