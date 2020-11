сегодня



Концертный DVD JACKYL выйдет зимой



Одиннадцатого декабря JACKYL выпустят концертный DVD/CD "Family Reunion - Live In Kansas City", запись которого проходила 21 декабря 2019 года в The Midland, Kansas City.



Трек-лист:



01. Blastoff



02. My Moonshine Kicks Your Cocaine's Ass



03. Mental Masturbation



04. Encore



05. Screwdriver



06. Down On Me



07. Push Comes To Shove



08. Just Because I'm Drunk (Don't Mean You're Right)



09. Secret Of The Bottle



10. I Stand Alone



11. When Will It Rain



12. Dirty Little Mind



13. Just Like A Negro (feat. DMC)



14. It's Tricky (feat. DMC)



15. Redneck Punk



16. Cut The Crap



17. The Lumberjack











