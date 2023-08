сегодня



Вокалист JACKYL готовит новый альбом



Вокалист JACKYL Jesse James Dupree сообщил о том, что его новая пластинка, получившая название "Breathing Fire", будет выпущена десятого ноября. Первый сингл из этого альбома, "Never Gets Old", написанный вместе с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом, будет представлен 15 сентября.







+0 -0



просмотров: 144