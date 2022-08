сегодня



Новая песня JACKYL



"Another Round", новая песня группы JACKYL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из юбилейного альбома "30 Coming In Hot", выход которого запланирован на 12 августа.



Трек-лист:



"Another Round"

"Get All Up In It"

"Bad Decision"

"Blastoff" (Live)

"My Moonshine Kicks Your Cocaine's Ass" (Live)

"Encore" (Live)

"Screwdriver" (Live)

"Down On Me" (Live)

"Push Comes To Shove" (Live)

"Just Because I'm Drunk (Don't Mean You're Right)" (Live)

"Secret Of The Bottle" (Live)

"I Stand Alone" (Live)

"When Will It Rain" (Live)

"Dirty Little Mind" (Live)

"Redneck Punk" (Live)

"Cut The Crap" (Live)

"The Lumberjack" (Live)







