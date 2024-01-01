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*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
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*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 15
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Jackyl

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3 фев 2024 : 		 Студийное видео вокалиста JACKYL

12 окт 2023 : 		 Новое видео вокалиста JACKYL

21 сен 2023 : 		 Новая песня вокалиста JACKYL

30 авг 2023 : 		 Вокалист JACKYL готовит новый альбом

9 ноя 2022 : 		 DARRYL MCDANIELS в новом видео вокалиста JACKYL

12 авг 2022 : 		 Новая песня JACKYL

13 июн 2022 : 		 JACKYL выпускают сборник лучшего

6 июн 2022 : 		 Новое видео JACKYL

7 янв 2021 : 		 Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»

26 ноя 2020 : 		 Концертный DVD JACKYL выйдет зимой

1 июн 2020 : 		 JACKYL выпустят концертный DVD

15 апр 2020 : 		 Вокалист JACKYL: «Билл Клинтон был единственным, кто использовал овальный кабинет по назначению»

15 июл 2017 : 		 Компиляция JACKYL выйдет летом

9 июн 2017 : 		 JACKYL выпустят сборник лучшего

9 июн 2016 : 		 Новая песня JACKYL

30 май 2016 : 		 Гитарист JACKYL написал автобиографию

27 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JACKYL

19 апр 2016 : 		 Новая песня JACKYL

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления JACKYL

16 фев 2013 : 		 Новое видео JACKYL

25 июл 2012 : 		 Новое видео JACKYL

23 июн 2012 : 		 Новый альбом JACKYL выйдет в июле

22 июн 2012 : 		 Новый сингл JACKYL выйдет на следующей неделе

31 мар 2012 : 		 Превью нового трека JACKYL
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|||| сегодня

Студийное видео вокалиста JACKYL



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Вокалист JACKYL Jesse James Dupree опубликовал студийное видео к "Never Gets Old", вошедшей в альбом Breathing Fire.

JACKYL Frontman JESSE JAMES DUPREE Shares Studio Session Video Of "Never Gets Old"




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